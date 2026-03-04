Al Jazeera: В четырех городах Ирана прогремели взрывы ночью 4 марта

В ночь на 4 марта в Тегеране, Исфахане и других городах Ирана прогремели взрывы. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что минувшая ночь стала четвертой, когда США и Израиль наносит удары по Ирану.
«Они нацелены на разные места по всей стране, включая столицу — Тегеран… Бомбардировкам подверглись также города Исфахан, Кум и Урмия», — уточнили журналисты.
Вместе с тем, военные Ирана нанесли удар по американскому эсминцу. Корабль зафиксировали в акватории Индийского океана. Иранцы атаковали его ракетами.
Также сообщалось, что Иран применил сверхтяжелую ракету нового типа для удара по объектам США на Ближнем Востоке. Как уточняется, удар наносился по американской базе в ближневосточном регионе.