Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Jazeera: В четырех городах Ирана прогремели взрывы ночью 4 марта

СМИ сообщили об ударах Израиля и США по городам Ирана ночью 4 марта.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 4 марта в Тегеране, Исфахане и других городах Ирана прогремели взрывы. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что минувшая ночь стала четвертой, когда США и Израиль наносит удары по Ирану.

«Они нацелены на разные места по всей стране, включая столицу — Тегеран… Бомбардировкам подверглись также города Исфахан, Кум и Урмия», — уточнили журналисты.

Вместе с тем, военные Ирана нанесли удар по американскому эсминцу. Корабль зафиксировали в акватории Индийского океана. Иранцы атаковали его ракетами.

Также сообщалось, что Иран применил сверхтяжелую ракету нового типа для удара по объектам США на Ближнем Востоке. Как уточняется, удар наносился по американской базе в ближневосточном регионе.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше