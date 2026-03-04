Ричмонд
Создатель ЕГЭ предупредил, к чему приведет отмена экзамена

Экс-министр образования РФ считает, что при отмене ЕГЭ детям будет сложнее поступить в университет.

Источник: Кrasnoyarskmedia.ru

Если отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ), то детям из провинции будет тяжелее поступить в престижные вузы страны, рассказал министр образования России (1998−2004), президент РУДН, один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов.

«Говоря об отмене ЕГЭ, почему-то никто не говорит населению о том, к чему надо готовиться… Надо готовиться попасть на платные подготовительные курсы при конкретном вузе или попасть к преподавателям — частным репетиторам из данного вуза», — предупредил Филиппов.

Он добавил, что на самые престижные специальности будут принимать по звонку от начальника. И в целом, детям из провинции будет сложнее поступать в сильные и известные вузы страны, отметил экс-министр.

На вступительные экзамены нужно будет приезжать лично. Многие ученики просто не рискнут на это, опасаясь конкуренции, рассказал Владимир Филиппов в беседе с РИА «Новости».

Сергей Ветров.