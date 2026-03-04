Мобильный интернет ограничили в Самарской области из-за угрозы атаки БПЛА

В Самарской области 4 марта наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. Это связано с тем, что в регионе действует опасность атаки БПЛА.
В таких случаях мобильный интернет ограничивают, чтобы повысить безопасность граждан и защиту инфраструктурных объектов. Жители сообщают об его отсутствии в разных районах города.
Во время действия угрозы возможны перебои в работе мобильной связи. Но вы можете оставаться в курсе самых важных новостей, ведь «Комсомольская правда» попала в белый список сайтов, работающих даже при ограничениях. Например, вы можете почитать о скором открытии галереи «Виктория» и о ремонте школ.
