Создатель ЕГЭ Филлипов прокомментировал идею отмены экзамена в России

— Говоря об отмене ЕГЭ, почему-то никто не говорит населению о том, к чему надо готовиться (…) Надо готовиться попасть на платные подготовительные курсы при конкретном вузе или попасть к преподавателям — частным репетиторам из данного вуза. Надо понимать, что значительная часть мест на дефицитные специальности будет занята по звонкам от начальства, — отметил Владимир Филиппов в беседе с РИА Новости.