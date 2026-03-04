Создатель ЕГЭ Филлипов прокомментировал идею отмены экзамена в России

Отказ от проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) приведет к возвращению платных подготовительных курсов при вузах и практики поступления «по блату». Об этом заявил экс-министр образования РФ, президент РУДН и один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов.
По его словам, отмена экзамена также вернет необходимость абитуриентам ехать в конкретные вузы для сдачи вступительных испытаний. Он отметил, что в среднем по стране конкурс в вузах составляет 1:5. Это означает, что четыре из пяти кандидатов не смогут поступить. Помимо этого, Филиппов отметил, что многие талантливые ученики из регионов могут не поехать на вступительные из-за риска неудачи.
— Говоря об отмене ЕГЭ, почему-то никто не говорит населению о том, к чему надо готовиться (…) Надо готовиться попасть на платные подготовительные курсы при конкретном вузе или попасть к преподавателям — частным репетиторам из данного вуза. Надо понимать, что значительная часть мест на дефицитные специальности будет занята по звонкам от начальства, — отметил Владимир Филиппов в беседе с РИА Новости.
Ранее Минобрнауки РФ сократило 47 тысяч платных мест в вузах. Это затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.
Для абитуриентов, которые поступают в педагогические университеты, с 2027 года также планируется ввести профильное испытание. Такое нововведение даст возможность готовить мотивированных учителей-предметников.