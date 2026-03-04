Ричмонд
«Просим сохранять спокойствие»: по Башкирии уже скоро прогремят сирены

В Башкирии 4 марта с 10 до 11 часов прозвучат сирены.

Источник: Комсомольская правда

Управление гражданской защиты Уфы напомнило о плановой проверке системы централизованного оповещения населения, которая пройдет сегодня, 4 марта, с 10:00 до 11:00. Мероприятие охватит всю республику, включая столицу.

В указанный промежуток времени запустят электросирены и громкоговорители, в эфире теле- и радиоканалов будут транслироваться информационные сообщения. Также в Уфе разблокируют подъезды многоквартирных домов — через домофоны также передадут сигнал о проверке.

Жителей просят предупредить родных и близких и сохранять спокойствие во время проведения проверки.

