Иркутян освободят от ответственности при передачи оружия в зону СВО

В администрации добавили, что за добровольную сдачу оружия гражданам положено вознаграждение и освобождение от уголовной ответственности. За боевое оружие можно получить 20 тысяч рублей, нарезное — 15 тысяч рублей, обрезы и гладкоствольное — 7 тысяч рублей, взрывные устройства — 8 тысяч рублей.