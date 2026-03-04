Иркутян освободят от ответственности при передачи оружия в зону СВО

Жителей Иркутска освободят от ответственности при передаче оружия в зону СВО. Об этом сообщили в администрации.
«В 2025 году сотрудниками ГУ МВД по Иркутской области проведено около 16 тысяч проверок соблюдения правил хранения оружия, составлено порядка двух тысяч административных протоколов, изъято более 4,5 тысяч единиц оружия, аннулировано более трех тысяч лицензий», — рассказали в мэрии.
В администрации добавили, что за добровольную сдачу оружия гражданам положено вознаграждение и освобождение от уголовной ответственности. За боевое оружие можно получить 20 тысяч рублей, нарезное — 15 тысяч рублей, обрезы и гладкоствольное — 7 тысяч рублей, взрывные устройства — 8 тысяч рублей.
Сдачу личного оружия можно оформить для передачи в зону СВО. Для этого следует обратиться в лицензионно-разрешительный отдел по месту учета оружия. Там оружие проверят и подготовят для передачи.
«Помимо этого, оружие можно приобрести, чтобы передать участникам СВО. В специализированном магазине можно выбрать ружье и оплатить, после чего составляется договор и акт приема-передачи. На руки покупку не выдают», — добавили в мэрии.
В 2025 году жители Иркутской области передали 58 единиц оружия для участников СВО, а выплаты за сдачу составили около 465 тысяч рублей.
Ранее иркутские полицейские обнаружили бункер, в котором местный житель прятал оружейный арсенал.