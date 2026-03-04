В обновлении Windows 11 заметили ошибку: удалился интернет

На некоторых компьютерах под управлением Windows 11 стали удаляться настройки интернета. Об этом пишет издание Neowin.
Стал известен случай с пользователем, обновившим персональный компьютер с Windows 11 23H2 до 25H2. Сразу после установки апдейта владелец ПК отметил отсутствие интернет-подключений. Позже он обнаружил, что сбросились все настройки сетевого соединения.
Пользователь отметил, что с ПК исчезла папка Dot3Svc, содержащая политики и настройки для NAC (контроля доступа к сети). В результате неизвестная ошибка обновления оставила компьютер без интернета.
По словам пользователя, операционная система не смогла восстановить настройки по умолчанию, поэтому все пришлось прописывать вручную.
«В каждом случае установки апдейта папка dot3svc удаляется, и компьютер отключается от сети до тех пор, пока не будет выполнена команда gpupdate при подключении к сети», — пожаловался собеседник Neowin.
Незадолго до этого сообщалось, что пользователи Windows 11 столкнулись с бесконечной перезагрузкой устройств после установки обновления операционной системы. Источником сбоев стало обновление KB5077181. Согласно отзывам пользователей, есть ряд дефектов, в том числе приводящих к неконтролируемой циклической перезагрузке.