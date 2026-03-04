В ночь на 4 марта силы ПВО сбили четыре беспилотника в Ростовской области

С 20 до 23 часов 3 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в небе над донским регионом 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. А с 23 часов 3 марта до 7 часов 4 марта — сбили еще четыре вражеских дрона.