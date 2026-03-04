Ричмонд
NYT: В боях на Ближнем Востоке погибли более 870 человек

Более 870 человек погибли с 28 февраля в ходе военных действий США и Ирана на Ближнем Востоке. Об этом пишет The New York Times.

Более 870 человек погибли с 28 февраля в ходе военных действий США и Ирана на Ближнем Востоке. Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, наибольшее количество погибших зафиксировано в Иране, однако боевые действия также привели к смертям в Бахрейне, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Ливане и Израиле. Помимо этого, также погибли шесть солдат ВС США.

Утром 4 марта Минздрав Кувейта опубликовал в Х сообщение о гибели 11-летней девочки в результате попадания осколков в жилом районе.

При этом последствия боевых действий затронули и другие страны: в Израиле погибла гражданка Филиппин, а в ОАЭ убиты граждане Пакистана, Непала и Бангладеш, уточняется в публикации.

Корпус стражей исламской революции в свою очередь сообщил, что в результате комбинированной атаки беспилотников и ракет по месту скопления американских военных в Дубае якобы погибло более 40 человек, еще около 70, по данным Тегерана, получили ранения. При этом в США сообщили, что количество американских военнослужащих, погибших в ходе операции против Ирана, увеличилось только до шести.

