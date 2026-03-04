NYT: В боях на Ближнем Востоке погибли более 870 человек

Корпус стражей исламской революции в свою очередь сообщил, что в результате комбинированной атаки беспилотников и ракет по месту скопления американских военных в Дубае якобы погибло более 40 человек, еще около 70, по данным Тегерана, получили ранения. При этом в США сообщили, что количество американских военнослужащих, погибших в ходе операции против Ирана, увеличилось только до шести.