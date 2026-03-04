Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 4 марта 2026: Гросу грозит лишением гражданства Молдовы тем, кто бросает вызов властям; почему за войну на Ближнем Востоке заплатит молдавский пенсионер; суд Линча в Молдове — за&nb

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 4 марта 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 4 марта 2026:

1. Вместо сталинского термина «враг народа» в Молдове появился другой — «служит интересам Кремля»: Гросу грозит лишением гражданства тем, кто бросает вызов властям.

2. Внезапно: Почему за войну на Ближнем Востоке заплатит молдавский пенсионер.

3. Суд Линча в Молдове: Лопатой до смерти забили парня, которого односельчане подозревали в ограблениях — полиция бездействовала, занятая политическими оппонентами Майи Санду.

4. Гражданину Молдовы грозит 9 лет тюрьмы за нелегальную переправку украинских уклонистов: Ему платили по 7 тысяч долларов.

5. Весной повеяло: На Молдову идет потепление до плюс 14, но зимние вещи рано прятать — ночной холод пока не отступает.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В новом учебнике для молдавских школьников гитлеровский план «Барбаросса» назван «величайшей военной операцией»: «На самом деле, это великая фашистская операция по уничтожению жителей СССР, все остальное ложь!».

Историк Борис Шаповалов считает, что родителям надо возмущаться, обращаться в парламент, к президенту страны, писать министру, объясняя, что написанное в учебнике — это неправда (далее…).

Молдавские власти действуют в худших традициях советского времени, запрещая все подряд: Почему КСТР волнует, на каком языке я смотрю футбол.

Есть много обращений от недовольных телезрителей, но Координационный совет по телевидению выступает в роли палача интересного ТВ-контента (далее…).

Адвокат Алина Палий: «Президентку Молдовы Санду освистали студенты юрфака после слов, что адвокатура — одна из самых коррупционных профессий».

Президентка решила рассказать будущим юристам, что их профессию скоро «оптимизирует» ИИ, перед встречей зал обнюхали поисковые собаки, главу государства сопровождали шесть телохранителей (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше