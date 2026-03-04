Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 4 марта 2026:
1. Вместо сталинского термина «враг народа» в Молдове появился другой — «служит интересам Кремля»: Гросу грозит лишением гражданства тем, кто бросает вызов властям.
2. Внезапно: Почему за войну на Ближнем Востоке заплатит молдавский пенсионер.
3. Суд Линча в Молдове: Лопатой до смерти забили парня, которого односельчане подозревали в ограблениях — полиция бездействовала, занятая политическими оппонентами Майи Санду.
4. Гражданину Молдовы грозит 9 лет тюрьмы за нелегальную переправку украинских уклонистов: Ему платили по 7 тысяч долларов.
5. Весной повеяло: На Молдову идет потепление до плюс 14, но зимние вещи рано прятать — ночной холод пока не отступает.
В новом учебнике для молдавских школьников гитлеровский план «Барбаросса» назван «величайшей военной операцией»: «На самом деле, это великая фашистская операция по уничтожению жителей СССР, все остальное ложь!».
Историк Борис Шаповалов считает, что родителям надо возмущаться, обращаться в парламент, к президенту страны, писать министру, объясняя, что написанное в учебнике — это неправда (далее…).
Молдавские власти действуют в худших традициях советского времени, запрещая все подряд: Почему КСТР волнует, на каком языке я смотрю футбол.
Есть много обращений от недовольных телезрителей, но Координационный совет по телевидению выступает в роли палача интересного ТВ-контента (далее…).
Адвокат Алина Палий: «Президентку Молдовы Санду освистали студенты юрфака после слов, что адвокатура — одна из самых коррупционных профессий».
Президентка решила рассказать будущим юристам, что их профессию скоро «оптимизирует» ИИ, перед встречей зал обнюхали поисковые собаки, главу государства сопровождали шесть телохранителей (далее…).