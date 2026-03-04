Ричмонд
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с «соседом» в мессенджере

Мошенники начали писать и звонить россиянам, представляясь соседями по дому. Они ведут себя доверительно и рассказывают, что в подъезде якобы временно отключён домофон — из-за замены оборудования или жалоб жильцов, об этом предупредили в МВД.

Чтобы вызвать доверие, злоумышленник называет «временный код» для входа, а затем просит продиктовать SMS-код, который придёт на телефон — якобы для завершения настройки.

На самом деле этот код используется для входа в онлайн-банк, смены пароля или оформления кредита. Эксперты напоминают: никому нельзя сообщать коды из SMS — даже если собеседник представляется соседом или сотрудником службы.

Ранее в Уссурийске 47-летняя местная жительница стала жертвой тщательно спланированной аферы, лишившись более 150 тысяч рублей.