Продажа квартиры без уплаты налога: в ФНС рассказали, как это возможно

Жителям Башкирии рассказали о необлагаемой налогом продаже жилья.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная налоговая служба Башкирии разъяснила, когда жители республики освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости.

По общему правилу доход от продажи квартиры или дома можно не декларировать, если имущество находилось в собственности более пяти лет. В ряде случаев минимальный срок владения сокращается до трех лет. Это касается ситуаций, когда право собственности возникло:

— в порядке наследования или дарения от члена семьи или близкого родственника;

— в результате приватизации;

— при передаче имущества по договору пожизненного содержания с иждивением;

— если проданное жилье было единственным для налогоплательщика.

При определении единственного жилья не учитываются объекты, приобретенные налогоплательщиком или его супругой в течение трех месяцев до продажи.

Если имущество находилось в собственности меньше минимального срока, доход необходимо задекларировать. Декларацию за 2025 год нужно подать до 30 апреля, а уплатить налог — не позже 15 июля.

