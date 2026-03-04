Белорусский юрист сказала о штрафе до 900 рублей из-за птичьего помета на окнах в Беларуси, пишет «Мiнская праўда».
Эксперт обратила внимание на то, что в законодательстве Беларуси нет прямого запрета на подкормку диких птиц. При этом провозглашены принципы охраны и устойчивого использования объектов животного мира (закон Беларуси о животном мире). Кормление птиц считается актом экологической ответственности, вписывается в принципы гуманности, закрепленные законом и предусматривать оказание помощи им в бедственном положении из-за недостатка кормов.
— Исходя из этого установка кормушек может рассматриваться как мера защиты диких животных (ст. 18 закона), — отметила руководитель юридической компании Алена Матиевич.
Размещение кормушек на подоконниках, балконах, оконной раме допустимо, если не нарушает санитарно-эпидемиологические требования и чистоту общего пространства. Этот вопрос регулирует постановление Совмина (№ 399 от 21 мая 2013-го).
Если кормушка привлечет стаи птиц, а их помет, перья и остатки корма испачкают фасад и окна, человека привлекут к ответственности. Соседи вправе потребовать убрать конструкцию, суд, как правило, встает на сторону чистоты. За нарушение правил пользования жилыми помещениями грозит административная ответственность (ст. 22.12 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Физлицо за это может получить штраф до 20 базовых величин (900 белорусских величин в марте 2026-го).
— На практике штрафы назначают, когда жалоба подтверждена актом осмотра и доказательствами загрязнения, — уточнила юрист.
Кормушки повешенные на деревьях на улице тоже не должны приводить к загрязнению лавочек и тротуаров. Иначе привлекут к ответственности по той же статье.
