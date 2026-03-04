Юрист сказала о штрафе до 900 рублей из-за птичьего помета на окнах в Беларуси

Эксперт обратила внимание на то, что в законодательстве Беларуси нет прямого запрета на подкормку диких птиц. При этом провозглашены принципы охраны и устойчивого использования объектов животного мира (закон Беларуси о животном мире). Кормление птиц считается актом экологической ответственности, вписывается в принципы гуманности, закрепленные законом и предусматривать оказание помощи им в бедственном положении из-за недостатка кормов.