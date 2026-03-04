Установлена связь дыхательных тренировок и реабилитации паралимпийцев

В пресс-службе сообщили, что в ходе экспериментов спортсмены через лицевую маску попеременно получали воздух с пониженным (гипоксия) и повышенным (гипероксия) содержанием кислорода. Анализ пульса и сатурации спортсмена проводили в реальном времени, индивидуально подбирая параметры процедуры. При снижении сатурации до 82% или учащении пульса подача гипоксической смеси автоматически меняется на гипероксическую, пока показатели не вернутся к норме.