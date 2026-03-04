Установлена связь дыхательных тренировок и реабилитации паралимпийцев

САМАРА, 4 марта. /ТАСС/. Ученые из Самарской области и Москвы исследовали воздействие дыхательных тренировок при разном уровне насыщения крови кислородом на ход реабилитации спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Полученные выводы позволили говорить о том, что эффективная реабилитация возможна через воздействие на клеточное дыхание, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Российские исследователи нашли способ ускорить реабилитацию этой категории спортсменов [паралимпийцев] с помощью интервальных гипокси-гипероксических тренировок. Метод уже доказал свою эффективность для атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата», — говорится в сообщении.
Исследование провели специалисты Тольяттинского государственного университета (ТГУ), Российского государственного социального университета (РГСУ, Москва) и медицинского реабилитационного центра «Сергиевские минеральные воды» федерального медико-биологического агентства России (Серноводск, Самарская область). В основе метода лежит механизм активации фактора HIF — белка, который вырабатывается при уменьшении количества кислорода в клетках. При этом, в ответ на стресс, запускаются процессы адаптации к недостатку кислорода.
В пресс-службе сообщили, что в ходе экспериментов спортсмены через лицевую маску попеременно получали воздух с пониженным (гипоксия) и повышенным (гипероксия) содержанием кислорода. Анализ пульса и сатурации спортсмена проводили в реальном времени, индивидуально подбирая параметры процедуры. При снижении сатурации до 82% или учащении пульса подача гипоксической смеси автоматически меняется на гипероксическую, пока показатели не вернутся к норме.
В 14-дневном эксперименте на базе санатория приняли участие 30 паралимпийцев в возрасте 30−35 лет. Их показатели реабилитации значительно превзошли показатели контрольной группы, получавшей только стандартную терапию в виде лечебной физкультуры, массажа и сероводородных ванн. Доктор биологических наук РГСУ Светлана Филиппова отметила, что выявленное улучшение кардиореспираторных показателей спортсменов свидетельствует о восстановлении их адаптационного потенциала и влияет на качество жизни.
Механизм воздействия.
«Повторяющееся воздействие кратковременных доз гипоксии и гипероксии запускает в организме спортсмена механизмы нейрорегуляции и активизирует энергетический обмен на клеточном уровне. Проще говоря, мы заставляем митохондрии — “электростанции” клеток — работать эффективнее, что критически важно для уставших мышц и восстановления после нагрузок», — приведены слова одного из авторов исследования, кандидата биологических наук, доцента кафедры «Адаптивная физическая культура, спорт и туризм» института физической культуры и спорта ТГУ Виктора Горелика.
Ученые считают, что успех метода может положить начало новому направлению — митохондриальной медицине, где воздействие на клеточное дыхание станет основой для реабилитации не только спортсменов, но и более широких групп пациентов, например, жителей мегаполисов, страдающих от хронической усталости. Результаты исследования опубликованы в рецензируемом научном журнале «Вестник восстановительной медицины».