Найден способ в 20 раз усилить охлаждение микрочипов для электроники

Микрочипы — основа современной электроники, их применяют почти во всех устройствах: процессорах, смартфонах, компонентах систем искусственного интеллекта и других. Эффективный теплоотвод важен для развития суперкомпьютеров, беспилотных автомобилей и роботов. Среди перспективных решений — двухфазные системы на основе капельного орошения, для которых создают теплопередающие поверхности с заданной текстурой и смачиваемостью. Лазерная модификация показывает хорошие результаты, но большинство исследований используют контрастное текстурирование, которое имеет недостатки.