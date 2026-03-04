Украинская армия впервые применила новый вид американского беспилотника при атаке на Донецк. Об этом сообщил замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник.
По словам эксперта, дрон под названием Hornet может поражать цели на дальности до 145 километров и нести нагрузку около пяти килограммов. Характерное конструктивное отличие от других дронов — киль, руль поворота и толкающий винт, расположенные на хвосте.
Садовник добавил, что данный беспилотник имеет спутниковую навигацию и возможность программирования автономного маршрута.
— Обнаруженные фрагменты также указывают на принадлежность примененного дрона к американской компании Swift Beat LLC, участвующей в разработке беспилотных систем нового поколения для Украины. Ранее данный тип БПЛА уже был замечен при использовании ВСУ в Запорожской области, — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Ранее начальник войск РХБЗ генерал-майор Алексей Ртищев сообщил, что Служба безопасности Украины моделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте. Она должна быть создана на основе источников ионизирующего излучения.
Также стало известно, что боевики Вооруженных сил Украины применяют самодельные химические вещества для сбросов с беспилотников против российских солдат. Украинские военнослужащие также используют самодельные химические вещества, замаскированные под разные бытовые предметы.