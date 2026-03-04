В Иркутске спасатели мониторят уровень воды на реках из-за вероятности паводков

Особое внимание уделяют профилактике. Вблизи водоемов устанавливают таблички о запрете выхода на лед, жителям раздают листовки и рассказывают о правилах поведения. Для школьников проводят практические занятия — спасатели показывают, как помочь провалившемуся под лед. Также проходят конкурсы рисунков и видеороликов на тему безопасности.