В Иркутске спасатели мониторят уровень воды на реках из-за вероятности паводков

В Иркутске прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, главной темой стала подготовка к паводковому периоду. Специалисты следят за гидрологической обстановкой на семи постах в черте города — измеряют уровень воды, толщину льда и отслеживают подвижки льда.
Спасатели уже мониторят реки на предмет выхода воды и образования наледи. В начале марта 2026 года на острове Юность начнет работать спасательный пост. Все службы обмениваются информацией и готовы к оперативному реагированию.
Особое внимание уделяют профилактике. Вблизи водоемов устанавливают таблички о запрете выхода на лед, жителям раздают листовки и рассказывают о правилах поведения. Для школьников проводят практические занятия — спасатели показывают, как помочь провалившемуся под лед. Также проходят конкурсы рисунков и видеороликов на тему безопасности.
— Зимой выпало много снега, поэтому надо быть готовыми к возможным паводкам. Наша задача — максимально консолидировать работу всей системы. Мы должны четко понимать алгоритм действий и оперативно реагировать, — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.
Он также поручил главам округов вместе с управляющими компаниями усилить очистку крыш многоквартирных домов и придомовых территорий от снега.
