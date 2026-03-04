Список запрещенных для женщин профессий изменят в России

В России планируют пересмотреть список так называемых «неженских» профессий. Первые изменения могут вступить в силу уже в 2027 году. Об этом РИА Новости рассказала эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.
По ее словам, работа по пересмотру списка может начаться в 2026 году и занять около года.
Эксперт уточнила, что Министерство труда России рассматривает возможность убрать из перечня некоторые профессии, связанные с управлением тяжелой техникой и оборудованием.
Речь может идти, например, о работе машинистом экскаватора или погрузочной машины, а также о некоторых специальностях в шахтах и горнодобывающей промышленности.
По словам Ушкац, такие изменения позволят расширить доступ женщин к профессиям, где уровень риска считается приемлемым.
Эксперт добавила, что пересмотр списка направлен на создание равных возможностей на рынке труда и привлечение большего числа квалифицированных специалистов.
Также, по ее словам, эти меры могут стать частью долгосрочной программы модернизации рынка труда и поддержки экономического развития страны.
