Список запрещенных для женщин профессий изменят в России

В России планируют пересмотреть список так называемых «неженских» профессий.

В России планируют пересмотреть список так называемых «неженских» профессий. Первые изменения могут вступить в силу уже в 2027 году. Об этом РИА Новости рассказала эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.

По ее словам, работа по пересмотру списка может начаться в 2026 году и занять около года.

Эксперт уточнила, что Министерство труда России рассматривает возможность убрать из перечня некоторые профессии, связанные с управлением тяжелой техникой и оборудованием.

Речь может идти, например, о работе машинистом экскаватора или погрузочной машины, а также о некоторых специальностях в шахтах и горнодобывающей промышленности.

По словам Ушкац, такие изменения позволят расширить доступ женщин к профессиям, где уровень риска считается приемлемым.

Эксперт добавила, что пересмотр списка направлен на создание равных возможностей на рынке труда и привлечение большего числа квалифицированных специалистов.

Также, по ее словам, эти меры могут стать частью долгосрочной программы модернизации рынка труда и поддержки экономического развития страны.

