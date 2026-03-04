Украинке запретили въезд на Бали после антироссийского «танца с цепями»

Инцидент произошёл 29 октября 2025 года. Женщина назвала свои действия «перформативной манифестацией» и «танцами с цепями», после чего была задержана и депортирована. В соцсетях она рассказала, что её «повязали» из-за громкого поведения, а некоторые соотечественники на острове не проявили к ней сочувствия.