За сутки 3 марта в Ростовской области потушили пять пожаров

В донском регионе за сутки 3 марта было ликвидировано пять пожаров. Об этом сообщает в канале МАХ пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Основными причинами возгораний по-прежнему остаются: неправильная эксплуатация электрических приборов, газового оборудования, неосторожное обращение с огнем, особенно курение в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, спасатели привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, в результате чего был спасен человек. Всего за сутки на ЧП выезжали 52 сотрудника МЧС на 13 единицах спецтехники.
