Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки 3 марта в Ростовской области потушили пять пожаров

В донском регионе при ликвидации последствий ДТП был спасен человек.

Источник: Комсомольская правда

В донском регионе за сутки 3 марта было ликвидировано пять пожаров. Об этом сообщает в канале МАХ пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Основными причинами возгораний по-прежнему остаются: неправильная эксплуатация электрических приборов, газового оборудования, неосторожное обращение с огнем, особенно курение в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, спасатели привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, в результате чего был спасен человек. Всего за сутки на ЧП выезжали 52 сотрудника МЧС на 13 единицах спецтехники.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.