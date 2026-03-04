Ричмонд
В Чувашии школы и техникумы перевели в дистанционный режим из-за атаки БПЛА

В Чувашии школы и техникумы перевели на дистант из-за угрозы атаки БПЛА.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар — РИА Новости. Школы и техникумы Чувашии перевели на дистант из-за атаки БПЛА, сообщил министр образования республики Дмитрий Захаров.

«В связи с угрозой атаки БПЛА школы республики будут работать в дистанционном режиме. Детей просим оставить дома», — написал Захаров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что вторая смена сможет начать учиться, если будет официальный отбой угрозы беспилотной атаки.

На дистант перевели и студентов техникумов и колледжей.

Родителям воспитанников детских садов тоже рекомендовали по возможности оставить детей дома.

Ранее глава республики Олег Николаев сообщил, что в регионе введен режим ракетной и беспилотной опасности.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

