В Чувашии школы и техникумы перевели в дистанционный режим из-за атаки БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар — РИА Новости. Школы и техникумы Чувашии перевели на дистант из-за атаки БПЛА, сообщил министр образования республики Дмитрий Захаров.
«В связи с угрозой атаки БПЛА школы республики будут работать в дистанционном режиме. Детей просим оставить дома», — написал Захаров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что вторая смена сможет начать учиться, если будет официальный отбой угрозы беспилотной атаки.
На дистант перевели и студентов техникумов и колледжей.
Родителям воспитанников детских садов тоже рекомендовали по возможности оставить детей дома.
Ранее глава республики Олег Николаев сообщил, что в регионе введен режим ракетной и беспилотной опасности.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.