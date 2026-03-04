«Таких цен нет»: в Назарово почтовое отделение уличили в нарушении правил торговли

Как сообщили в ведомстве, на витрине был выставлен почтовый конверт с ценником 48 рублей. Однако при попытке покупки сотрудник отделения отказался продавать его по этой стоимости, заявив, что «таких цен нет».
В Роспотребнадзоре подчеркнули: покупатель имеет право приобрести товар по цене, указанной на ценнике. Даже если продавец утверждает, что ценник устарел или не был вовремя заменен, это не освобождает его от обязанности продать товар по обозначенной стоимости.
Во время выездного обследования специалисты установили, что конверты с витрины убрали, однако они по-прежнему находятся в продаже. При этом информация о цене товара для покупателей не представлена — узнать ее можно только у оператора.
По итогам проверки АО «Почта России» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.
В ведомстве напомнили, что согласно закону «О защите прав потребителей» продавец обязан своевременно предоставлять покупателю достоверную и наглядную информацию о товарах, чтобы потребитель мог сделать правильный выбор.