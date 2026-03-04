Магнитная буря уровня G1 внезапно накрыла Землю ночью 4 марта

Магнитная буря класса G1 накрыла нашу планету в ночь на 4 марта. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН на своем официальном сайте.
В графике отмечается, что в период с 0:00 по 03:00 мск был пик геомагнитной активности. За март эта магнитная буря стала первой. До этого магнитосфера была абсолютно спокойной и даже не пребывала в возбужденном состоянии.
Ранее сайт KP.RU писал, что Солнце, недавно пытавшееся «проснуться» после затишья, снова начало погружаться в состояние спада активности. Звезда не смогла удержать высокую энергию и возвращается к минимуму.
При этом на Солнце зафиксировали выброс гигантского протуберанца. Его отрыв зафиксировали в направлении северного полюса звезды. Такое сообщение произошло впервые с ноября 2025 года. Однако никакого влияния на Землю оно оказать не сможет при его текущей траектории.