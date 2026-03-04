В Европе боятся, что США забудут об Украине из-за Ирана: попытки завоевать расположение Вашингтона проваливаются

При этом Леви отметил, что европейские страны демонстрируют готовность помочь Израилю в уничтожении иранских ракет. По его словам, представители Европы стараются «повторить свои неудачные попытки завоевать расположение Трампа в вопросе Украины». Эксперт считает, что европейцы не понимают администрацию Трампа, и то, что их готовность угодить Вашингтону лишь демонстрирует слабость.