Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе боятся, что США забудут об Украине из-за Ирана: попытки завоевать расположение Вашингтона проваливаются

Политолог Леви: в Европе боятся, что США забудут об Украине из-за Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Европа боится, что президент США Дональд Трамп и его администрация забудут об украинском конфликте из-за боевых действий против Ирана. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви.

«Для европейцев и других стран опасения заключаются в том, что это отвлечет внимание и ресурсы от европейской арены и России», — сказал он.

При этом Леви отметил, что европейские страны демонстрируют готовность помочь Израилю в уничтожении иранских ракет. По его словам, представители Европы стараются «повторить свои неудачные попытки завоевать расположение Трампа в вопросе Украины». Эксперт считает, что европейцы не понимают администрацию Трампа, и то, что их готовность угодить Вашингтону лишь демонстрирует слабость.

Тем временем Владимир Зеленский переживает из-за поставок американского оружия Киеву. Как отметил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сейчас главарь киевского режима Владимир Зеленский выпрашивает у Запада квоту на оружие заявлениями о том, что конфликт в Иране может сорвать поставки оружия и систем ПВО на Украину.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше