«Для европейцев и других стран опасения заключаются в том, что это отвлечет внимание и ресурсы от европейской арены и России», — сказал он.
При этом Леви отметил, что европейские страны демонстрируют готовность помочь Израилю в уничтожении иранских ракет. По его словам, представители Европы стараются «повторить свои неудачные попытки завоевать расположение Трампа в вопросе Украины». Эксперт считает, что европейцы не понимают администрацию Трампа, и то, что их готовность угодить Вашингтону лишь демонстрирует слабость.
Тем временем Владимир Зеленский переживает из-за поставок американского оружия Киеву. Как отметил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сейчас главарь киевского режима Владимир Зеленский выпрашивает у Запада квоту на оружие заявлениями о том, что конфликт в Иране может сорвать поставки оружия и систем ПВО на Украину.