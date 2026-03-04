Ольга Серябкина пришла на вечер в перьях и «комбинации»

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина была замечена на светском мероприятии, где удивила своим неожиданным нарядом. Певица пришла в атласном платье, которое украшала накидка из перьев. Кто-то даже сравнил наряд с комбинацией. Впрочем, такой стиль платья «а-ля комбинация» действительно в моде уже не первый сезон, хотя и вызывает у многих вопросы и считается спорным. Рассмотреть наряд можно на видео.