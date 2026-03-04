Ричмонд
Стычкин раскрыл, как выглядеть в старости хорошо

Актер Евгений Стычкин встретился с журналистами и рассказал, о чего зависит, как будет выглядеть человек, когда перешагивает планку в 50 и более лет. По мнению артиста, дело не только в генетике, но и жизненных обстоятельствах, которые сопровождают этого человека. Объяснения этой теории- на видео.

