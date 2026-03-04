Что такое владивостокский рэп и с чем его едят?

Кузнецов пришёл в рэп через поэзию, граница между стихами и речитативом для него всегда была условной. Он также был известен во Владивостоке своим перфомансом, когда повесил манекен на виадуке на Баляева: на нём был QR-код с пресейвом трека с дебютного альбома «Кинцуги», а на спине — трек-лист пластинки. «Стартовал с поэзии, я до сих пор считаю себя в том числе поэтом», — отмечает Даниил. Здесь он выступал на разных площадках, знакомился с местной поэтической средой, с приморскими авторами. Он признается, что раньше ему не хватало сильного сообщества, где можно было бы развиваться, общаться, обмениваться опытом и своим взглядом на творчество.