Капризов обновил рекорд «Миннесоты» по количеству голов в регулярках НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал рекордсменом команды по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Life.ru

В матче с «Тампой-Бэй» (5:1) россиянин отметился голом в пустые ворота, который стал для него 220-м в 381 играх в НХЛ. Он обошёл форварда Мариана Габорика, который отличился 219 раз в 502 матчах.

Рекордный гол Кирилла Капризова в составе «Миннесоты Уайлд». Видео © X / Minnesota Wild.

Капризову 28 лет. Он выступает за «Миннесоту» с 2020 года. Всего на его счету 461 очко (220 голов + 241 результативная передача) в 381 игре. В нынешнем сезоне россиянин забросил 35 шайб и отдал 40 передач в 62 матчах. В следующем сезоне начнёт действовать его рекордный контракт на 8 лет и 17 млн долларов.

Ранее Life.ru писал, что НХЛ отреагировала на 920-й гол Александра Овечкина в регулярных чемпионатах. Историческая шайба была заброшена в игре против «Монреаль Канадиенс».

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

