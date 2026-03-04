Во Владивостоке после ремонта ограничат скорость до 40 км/ч на двух улицах

Ремонт охватит Черняховского от улицы Невельского до Ладыгина и участок Невельского от улицы Спиридонова до Черняховского. Подрядчик получил задание привести ширину проезжей части к нормативам. Он будет менять асфальт и обновлять коммуникации. Также предстоит ремонт ливнёвки, подпорных стен и лестницы. Тротуары сделают с освещением и ограждениями. На Черняховского число полос увеличат с двух до трёх. Две направят к Ладыгина, одну — к Невельского. На остановках «Улица Черняховского» и «63-й микрорайон» появятся заездные карманы для автобусов и парковка на 22 машины.