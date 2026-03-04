Во Владивостоке после ремонта ограничат скорость до 40 км/ч на двух улицах

Во Владивостоке на улицах Невельского и Черняховского после капитального ремонта введут ограничение скорости до 40 км/ч и изменят схему движения транспорта. По данным администрации города, комплексное обновление протяжённостью 2,6 км будет выполнять АО «СпецСУ» по контракту на 292,75 млн рублей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ремонт охватит Черняховского от улицы Невельского до Ладыгина и участок Невельского от улицы Спиридонова до Черняховского. Подрядчик получил задание привести ширину проезжей части к нормативам. Он будет менять асфальт и обновлять коммуникации. Также предстоит ремонт ливнёвки, подпорных стен и лестницы. Тротуары сделают с освещением и ограждениями. На Черняховского число полос увеличат с двух до трёх. Две направят к Ладыгина, одну — к Невельского. На остановках «Улица Черняховского» и «63-й микрорайон» появятся заездные карманы для автобусов и парковка на 22 машины.
В районе пересечения Черняховского с Невельского обустроят два новых нерегулируемых пешеходных перехода с искусственными неровностями. Существующие «зебры» дооборудуют такими же элементами. Рядом с остановкой «Улица Черняховского» поставят жёлтые мигающие светофоры и создадут непрерывный тротуарный маршрут. Переход у Ладыгина перенесут в состав регулируемого перекрёстка. На всей Черняховского и Невельского введут единый лимит 40 км/ч. У школ, стадиона и на опасных участках скорость дополнительно ограничат до 20 км/ч.
На Невельского на перекрёстке со Спиридонова установят светофор и организуют регулируемые пешеходные переходы. Также добавят полосу для правого поворота. От дома Невельского, 1 до остановки «Улица Невельского, 13» сохранят по одной полосе в каждую сторону. Дальше к Черняховского добавят ещё одну полосу для повышения пропускной способности. По обеим улицам перенастроят остановки. Часть сделают с заездными карманами и совмещёнными с «лежачими полицейскими» переходами. Вдоль домов № 15, 17, 25, 29 и стадиона школы № 80 на Невельского устроят шесть парковочных карманов на 74 автомобиля.