Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт призналась, почему 11 лет не была в отпуске

На это Наталья Эйсмонт сказала, что как у достаточно публичного человека у нее «нет вариантов и шансов расслабиться» и всегда нужно уметь и рассказать, и ответить на любой вопрос и держать лицо. Однако она заметила, что при желании всегда можно найти время на восстановление сил и максимально рационально использовать минут отдыха.