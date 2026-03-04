Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт призналась, почему 11 лет не была в отпуске

Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт призналась, почему 11 лет не была в отпуске. Об этом она сказала в коротком интервью сельской учительнице из Дрогичинского района Брестской области Инне Яковчик, сообщил телеграм-канал райисполкома.
Так, Наталья Эйсмонт пояснила, что из-за графика белорусского президента она не была в отпуске уже 11 лет.
— Я 11 лет не была в отпуске. Ни одного дня. У нас отпуск согласно графику президента, президент в отпуск не ходит, мы, соответственно, тоже, — прокомментировала она.
Пресс-секретарь лидера республики также указала на то, что не может быть паузы в государственных мероприятиях на несколько недель, а в пресс-службе каждый отвечает за свое направление в работе.
Еще сельская учительница во время экскурсии по Дворцу Независимости спросила у пресс-секретаря белорусского президента, как ей удается всегда хорошо выглядеть при такой тяжелой и сложной работе.
На это Наталья Эйсмонт сказала, что как у достаточно публичного человека у нее «нет вариантов и шансов расслабиться» и всегда нужно уметь и рассказать, и ответить на любой вопрос и держать лицо. Однако она заметила, что при желании всегда можно найти время на восстановление сил и максимально рационально использовать минут отдыха.
— Все равно ты изыскиваешь возможность где-то по вечерам, где-то в будние дни уделить время семье, уделить время друзьям, где-то себе, — заметила она.
Резюмируя, Наталья Эйсмонт поделилась, что она старается отдыхать, заниматься спортом и высыпаться. И отметила, что в последнее время научилась «заставить себя пораньше лечь спать», если есть такая возможность.
— Как и во всем, как президент говорит, главное — дисциплина, и в отношении к себе в том числе, — констатировала Наталья Эйсмонт.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусской милиции, сказав о риске жизнью.
Кстати, белорусский юрист сказала, можно ли уйти в отпуск в выходные.