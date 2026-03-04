Ричмонд
Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт призналась, почему 11 лет не была в отпуске

Пресс-секретарь Лукашенко Эйсмонт сказала, почему 11 лет не была в отпуске.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт призналась, почему 11 лет не была в отпуске. Об этом она сказала в коротком интервью сельской учительнице из Дрогичинского района Брестской области Инне Яковчик, сообщил телеграм-канал райисполкома.

Так, Наталья Эйсмонт пояснила, что из-за графика белорусского президента она не была в отпуске уже 11 лет.

— Я 11 лет не была в отпуске. Ни одного дня. У нас отпуск согласно графику президента, президент в отпуск не ходит, мы, соответственно, тоже, — прокомментировала она.

Пресс-секретарь лидера республики также указала на то, что не может быть паузы в государственных мероприятиях на несколько недель, а в пресс-службе каждый отвечает за свое направление в работе.

Еще сельская учительница во время экскурсии по Дворцу Независимости спросила у пресс-секретаря белорусского президента, как ей удается всегда хорошо выглядеть при такой тяжелой и сложной работе.

На это Наталья Эйсмонт сказала, что как у достаточно публичного человека у нее «нет вариантов и шансов расслабиться» и всегда нужно уметь и рассказать, и ответить на любой вопрос и держать лицо. Однако она заметила, что при желании всегда можно найти время на восстановление сил и максимально рационально использовать минут отдыха.

— Все равно ты изыскиваешь возможность где-то по вечерам, где-то в будние дни уделить время семье, уделить время друзьям, где-то себе, — заметила она.

Резюмируя, Наталья Эйсмонт поделилась, что она старается отдыхать, заниматься спортом и высыпаться. И отметила, что в последнее время научилась «заставить себя пораньше лечь спать», если есть такая возможность.

— Как и во всем, как президент говорит, главное — дисциплина, и в отношении к себе в том числе, — констатировала Наталья Эйсмонт.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусской милиции, сказав о риске жизнью.

Кстати, белорусский юрист сказала, можно ли уйти в отпуск в выходные.

