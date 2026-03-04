Жители Башкирии жалуются на работу мобильного интернета

Сегодня утром, 4 марта, в Уфе жалуются на мобильный интернет. Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего доступность онлайн-сервисов, количество обращений из-за отсутствия связи резко выросло около 10:20 по местному времени.
Как ранее объясняли в телеграм-канале «Объясняем. Башкортостан», операторы периодически отключают часть вышек в рамках мер безопасности. Это затрудняет навигацию беспилотников — сигнал сотовой сети теоретически может использоваться для их наведения. Такие временные ограничения входят в комплекс профилактических мероприятий.
