Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы не остановимся»: США заявили о потоплении 17 иранских военных кораблей

CENTCOM: США потопили 17 военных кораблей Ирана, включая подлодку.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты потопили 17 иранских военных кораблей, в том числе подлодку. Такое заявление сделал глава американского Центрального командования (CENTCOM) генерал Брэдли Купер.

«На данный момент мы уничтожили 17 иранских кораблей, включая самую боеспособную иранскую подводную лодку, в борту которой образовалась пробоина», — сказал он в опубликованном видеообращении.

По его словам, сейчас в Персидском и Оманском заливах, Ормузском проливе «нет ни одного иранского судна». «Мы не остановимся на достигнутом», — заключил он.

Тем временем пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщила об авиаударе по американскому эсминцу. Корабль зафиксировали в акватории Индийского океана. Иранские военные атаковали эсминец, когда тот находился в 650 километрах от побережья Ирана. Удар также нанесен по судну-заправщику, которое находилось вблизи. В КСИР опубликовали карту, подтверждающую эти данные.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше