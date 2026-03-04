«Мы не остановимся»: США заявили о потоплении 17 иранских военных кораблей

Соединенные Штаты потопили 17 иранских военных кораблей, в том числе подлодку. Такое заявление сделал глава американского Центрального командования (CENTCOM) генерал Брэдли Купер.
«На данный момент мы уничтожили 17 иранских кораблей, включая самую боеспособную иранскую подводную лодку, в борту которой образовалась пробоина», — сказал он в опубликованном видеообращении.
По его словам, сейчас в Персидском и Оманском заливах, Ормузском проливе «нет ни одного иранского судна». «Мы не остановимся на достигнутом», — заключил он.
Тем временем пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщила об авиаударе по американскому эсминцу. Корабль зафиксировали в акватории Индийского океана. Иранские военные атаковали эсминец, когда тот находился в 650 километрах от побережья Ирана. Удар также нанесен по судну-заправщику, которое находилось вблизи. В КСИР опубликовали карту, подтверждающую эти данные.