«Мы не остановимся»: США заявили о потоплении 17 иранских военных кораблей

Тем временем пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщила об авиаударе по американскому эсминцу. Корабль зафиксировали в акватории Индийского океана. Иранские военные атаковали эсминец, когда тот находился в 650 километрах от побережья Ирана. Удар также нанесен по судну-заправщику, которое находилось вблизи. В КСИР опубликовали карту, подтверждающую эти данные.