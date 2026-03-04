Японский зоопарк готов поменять капибар на белого медведя из России

Японский зоопарк Токусима может обменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда из России. Об этом заявил замдиректора зоосада Нариоми Китамура.
При этом директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев отметил, что многие российские зоосады выразили желание приобрести капибар из-за дефицита животных в стране.
— Мы хотели бы обменяться нашими капибарами на другое животное. Номер один — это полярный медведь. Дело в том, что у нас есть белая медведица, но она одна. Нам нужен самец для размножения. Мы должны были получить самца для размножения из зоопарка Йокогамы, но он умер, ушел на небеса. Это был полярный медведь Гого, который, кстати, тоже был российского происхождения, родился в российском зоопарке. Также мы бы очень хотели иметь амурского леопарда, — сообщил Китамура в беседе с РИА Новости.
Символу Московского зоопарка, манулу Тимофею подарили коробку с перепелкой в честь 162-го дня рождения учреждения — сотрудник отнес подарок в вольер к животному.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025 году в Московском зоопарке открыли новые вольеры для гигантских выдр и павильон «Солнечные медведи», а дом кинкажу увеличили вдвое. Кроме того, в учреждении родилось около 600 малышей, в том числе эластичная черепаха, морской котик, амурские тигрята и капибары.