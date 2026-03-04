В Башкирии сработали сирены

Как ранее писал «Башинформ», с 10.00 до 11.00 в Башкирии включают сирены до трех минут, с перехватом теле- и радиосигнала. Так подаётся сигнал гражданской обороны «Внимание всем!».
В Уфе впервые для оповещения граждан используют «умные домофоны». На панелях появилось соответствующее сообщение и одновременно открылись более 12 тысяч дверей подъездов.
По данным МЧС России, 4 марта сирены гражданской обороны запустят для проверки почти во всех регионах страны.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше