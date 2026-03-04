Ричмонд
В Башкирии сработали сирены

В республике завыли сирены. Пугаться не стоит: это проверка систем оповещения.

Источник: Башинформ

Как ранее писал «Башинформ», с 10.00 до 11.00 в Башкирии включают сирены до трех минут, с перехватом теле- и радиосигнала. Так подаётся сигнал гражданской обороны «Внимание всем!».

В Уфе впервые для оповещения граждан используют «умные домофоны». На панелях появилось соответствующее сообщение и одновременно открылись более 12 тысяч дверей подъездов.

По данным МЧС России, 4 марта сирены гражданской обороны запустят для проверки почти во всех регионах страны.

