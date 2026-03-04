Слово не воробей: Оскорбление в Сети может стоить до 700 тысяч рублей

Так, если оскорбление направлено в личных сообщениях, штраф для физического лица составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для юридических — от 100 до 200 тысяч рублей. Публичные оскорбления — в групповых чатах или на общедоступных страницах — наказываются строже.
«Для нарушителей предусмотрено наказание в виде административного штрафа: для физлиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 тыс. до 700 тыс. рублей», — пояснил эксперт в беседе с ТACС.
Машаров подчеркнул, что ответственность наступает независимо от того, в какой соцсети оставлен комментарий. Скриншоты из запрещённых платформ суды принимают в качестве доказательств. Наличие оскорбления определяется лингвистической экспертизой. Срок давности по таким делам — три месяца с момента правонарушения.
Ранее Life.ru рассказал, что с 1 марта вступил в силу закон, ограничивающий использование иностранных слов на вывесках и в публичной информации для потребителей. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Теперь все сведения, предназначенные для открытого ознакомления, должны размещаться на русском языке как государственном. При этом в регионах допускается использование местных языков, если это предусмотрено законодательством. Нормы не распространяются на фирменные наименования и товарные знаки, а также на случаи, оговорённые правом Евразийского экономического союза, но в остальных эпизодах за иностранные вывески и названия бизнесу грозит штраф до полумиллиона рублей.
