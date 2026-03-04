Слово не воробей: Оскорбление в Сети может стоить до 700 тысяч рублей

Ранее Life.ru рассказал, что с 1 марта вступил в силу закон, ограничивающий использование иностранных слов на вывесках и в публичной информации для потребителей. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Теперь все сведения, предназначенные для открытого ознакомления, должны размещаться на русском языке как государственном. При этом в регионах допускается использование местных языков, если это предусмотрено законодательством. Нормы не распространяются на фирменные наименования и товарные знаки, а также на случаи, оговорённые правом Евразийского экономического союза, но в остальных эпизодах за иностранные вывески и названия бизнесу грозит штраф до полумиллиона рублей.