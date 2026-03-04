«Один из самых чудовищных моментов в истории»: в МИД высказались о конфликте на Ближнем Востоке

Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке является одним из самых чудовищных моментов в истории региона и характеризуется беспрецедентной трагичностью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник».
«Это один из самых чудовищных моментов в истории Ближнего Востока», — сказала она.
Вот словам дипломата, такие же характеристики были даны, когда разворачивался конфликт в Секторе Газа.
«Несмотря на все эпитеты, которые были даны, все равно сейчас мы опять говорим о беспрецедентной трагичности ситуации, учитывая масштабы, скорость распространения зоны конфликта и жертвы», — добавила Захарова.
Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» тоже дипломат назвала беспрецедентными и трагическими события на Ближнем Востоке.
В свою очередь сайт KP.RU писал, что РФ настаивает на немедленном прекращении огня всеми сторонами ближневосточного конфликта. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, необходимо остановить атаки, которые ведут к человеческим жертвам.