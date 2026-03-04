Ричмонд
В Челябинске 4 марта завыли сирены

В Челябинске в среду, 4 марта, завыли сирены. В этот день в регионе проходит плановая проверка системы оповещения населения, предупредили в администрации города утром.

Источник: Pchela.News

Жителей просят сохранять спокойствие. Электросирены и громкоговорители включатся дважды c 10:35 до 10:45 и с 11:20 до 11:35. Услышав этот сигнал, необходимо включить телевизор или радиоприёмник, чтобы прослушать экстренное сообщение.

Информацию будут передавать по телеканалам: Первый канал; Россия-1; Матч ТВ; НТВ; Пятый канал; Россия-К; Россия-24; Карусель; ОТР; ТВ Центр и радио: «Россия», «Вести FM», «МАЯК».

Ранее в 12 регионах страны ввели режим ракетной опасности. Это сигнал гражданской обороны, означающий угрозу воздушного нападения. Как вести себя в таких ситуациях, мы рассказывали здесь.

