В Челябинске 4 марта завыли сирены

Жителей просят сохранять спокойствие. Электросирены и громкоговорители включатся дважды c 10:35 до 10:45 и с 11:20 до 11:35. Услышав этот сигнал, необходимо включить телевизор или радиоприёмник, чтобы прослушать экстренное сообщение.
Информацию будут передавать по телеканалам: Первый канал; Россия-1; Матч ТВ; НТВ; Пятый канал; Россия-К; Россия-24; Карусель; ОТР; ТВ Центр и радио: «Россия», «Вести FM», «МАЯК».
Ранее в 12 регионах страны ввели режим ракетной опасности. Это сигнал гражданской обороны, означающий угрозу воздушного нападения. Как вести себя в таких ситуациях, мы рассказывали здесь.