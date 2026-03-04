Лондонское агентство Iran International заявило о назначении сына Али Хаменеи Моджтабу новым верховным лидером Ирана

Сын Али Хаменеи Моджтабу Хаменеи якобы стал новым верховным лидером Ирана. Его, как утверждает агентство Iran International, выбрал совет аятолл.
«Ассамблея экспертов, действуя под давлением Корпуса стражей исламской революции, выбрала Моджтабу Хаменеи на пост лидера Исламской Республики», — говорится в сообщении агентства.
При этом официального подтверждения этой информации в Тегеране не представлялось.
Стоит отметить, что само Iran International располагается в Лондоне и утверждает, что оно независимое СМИ. В Тегеране еще четыре года назад агентство назвали «террористической организацией» за распространение ложной информации о стране.
Напомним, Запад усиленно пытается представить сына Хаменеи новым духовным лидером Ирана. Накануне в США назвали вероятного преемника убитого во время атаки на Иран верховного лидера этой страны Али Хаменеи. Там тоже говорят о Моджатабе Хаменеи.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в ходе атак Израиля и США на Иран. Это подтвердили иранские власти, в стране объявлен 40-дневный траур.