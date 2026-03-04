Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Засыпало плечи. Назван необычный признак того, что скоро выпадут волосы

Перхоть обычно расценивается как досадный недостаток. На деле же она может указывать на разные проблемы со здоровьем, в том числе и на приближающееся облысение.

Источник: Legion-Media

Обычно перхоть ассоциируется с проблемами кожи головы, когда она пересушивается и начинает отшелушиваться. Новые исследования показывают, что наблюдается 53% увеличение числа случаев определенной формы — себорейного дерматита, воспалительного заболевания кожи, приводящего к появлению перхоти.

Одни эксперты связывают это со старением, так как исследование длилось 30 лет. Китайские специалисты предположили, что увеличение количества перхоти также может быть связано с изменением микробного состава, обитающего на коже головы.

Перхоть считается самой легкой формой шелушения кожи головы воспалительного характера. Из-за воспаления клетки начинают неравномерно обновляться. На этом фоне клетки регенерируют чересчур быстро, начинают накапливаться на коже и отшелушиваться. Перхоть может сопровождаться зудом.

Основной причиной отшелушивания кожи головы — это дрожжевой грибок Malassezia, который обитает на коже головы каждого человека и питается кожным салом (маслом, вырабатываемым кожей головы).

Также перхоть может быть следствием себорейного дерматита, псориаза и экземы. В этих случаях наблюдается шелушение, покраснение, распространяющееся за пределы головы.

Как приводит к облысению?

Дрожжевые грибы Malassezia могут быть связаны с микробиомом кожи головы.

«В последнее время наблюдается всплеск интереса к микробиому кожи головы, поскольку перхоть и себорейный дерматит, а также, возможно, такие заболевания, как псориаз или экзема, связаны с дисбалансом этих микробов», — говорят эксперты.

В рамках недавних научных работ было показано, что состав микробиома различается у тех, кто здоров, и тех, кто мучается от перхоти.

Повлиять на изменение микробиома кожи и появление перхоти могут недостаточный сон, стресс, неправильное питание с избытком сахаров и переработанных продуктов.

Также перхоть может быть следствием красного лишая, который разрушает фолликул и приводит к выпадению волоса.

Как перхоть может повлиять на корень волоса?

Отслаивающиеся чешуйки смешиваются с жиром и закрывают устье корня волоса. Из-за нехватки кислорода начинается дефицит питательных веществ. Присутствующее воспаление сжимает корень луковицы. Волосы начинают истончаться, потом оказываются в стадии покоя, а затем и выпадают. Причем не всегда поштучно, а сразу очагами.

Выпадение волос на фоне и из-за перхоти отличается рядом признаков. Это проявляющиеся вместе зуд, шелушение и уменьшение количества волос. Волосы сыпятся по всей голове. Если убрать перхоть, выпадение останавливается. Также стоит ориентироваться и на анализы — если в них нет дефицитов и отклонений, стоит провериться у трихолога, не является ли перхоть причиной облысения.