Засыпало плечи. Назван необычный признак того, что скоро выпадут волосы

Выпадение волос на фоне и из-за перхоти отличается рядом признаков. Это проявляющиеся вместе зуд, шелушение и уменьшение количества волос. Волосы сыпятся по всей голове. Если убрать перхоть, выпадение останавливается. Также стоит ориентироваться и на анализы — если в них нет дефицитов и отклонений, стоит провериться у трихолога, не является ли перхоть причиной облысения.