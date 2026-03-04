Засыпало плечи. Назван необычный признак того, что скоро выпадут волосы

Обычно перхоть ассоциируется с проблемами кожи головы, когда она пересушивается и начинает отшелушиваться. Новые исследования показывают, что наблюдается 53% увеличение числа случаев определенной формы — себорейного дерматита, воспалительного заболевания кожи, приводящего к появлению перхоти.
Одни эксперты связывают это со старением, так как исследование длилось 30 лет. Китайские специалисты предположили, что увеличение количества перхоти также может быть связано с изменением микробного состава, обитающего на коже головы.
Перхоть считается самой легкой формой шелушения кожи головы воспалительного характера. Из-за воспаления клетки начинают неравномерно обновляться. На этом фоне клетки регенерируют чересчур быстро, начинают накапливаться на коже и отшелушиваться. Перхоть может сопровождаться зудом.
Основной причиной отшелушивания кожи головы — это дрожжевой грибок Malassezia, который обитает на коже головы каждого человека и питается кожным салом (маслом, вырабатываемым кожей головы).
Также перхоть может быть следствием себорейного дерматита, псориаза и экземы. В этих случаях наблюдается шелушение, покраснение, распространяющееся за пределы головы.
Как приводит к облысению?
Дрожжевые грибы Malassezia могут быть связаны с микробиомом кожи головы.
«В последнее время наблюдается всплеск интереса к микробиому кожи головы, поскольку перхоть и себорейный дерматит, а также, возможно, такие заболевания, как псориаз или экзема, связаны с дисбалансом этих микробов», — говорят эксперты.
В рамках недавних научных работ было показано, что состав микробиома различается у тех, кто здоров, и тех, кто мучается от перхоти.
Повлиять на изменение микробиома кожи и появление перхоти могут недостаточный сон, стресс, неправильное питание с избытком сахаров и переработанных продуктов.
Также перхоть может быть следствием красного лишая, который разрушает фолликул и приводит к выпадению волоса.
Как перхоть может повлиять на корень волоса?
Отслаивающиеся чешуйки смешиваются с жиром и закрывают устье корня волоса. Из-за нехватки кислорода начинается дефицит питательных веществ. Присутствующее воспаление сжимает корень луковицы. Волосы начинают истончаться, потом оказываются в стадии покоя, а затем и выпадают. Причем не всегда поштучно, а сразу очагами.
Выпадение волос на фоне и из-за перхоти отличается рядом признаков. Это проявляющиеся вместе зуд, шелушение и уменьшение количества волос. Волосы сыпятся по всей голове. Если убрать перхоть, выпадение останавливается. Также стоит ориентироваться и на анализы — если в них нет дефицитов и отклонений, стоит провериться у трихолога, не является ли перхоть причиной облысения.