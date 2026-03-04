Ричмонд
CBS: здание ЦРУ в Ираке подверглось удару БПЛА

Иракский объект ЦРУ был поражен двумя беспилотниками.

Источник: Комсомольская правда

Здание Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Ираке подверглось удару беспилотника. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на источники в разведке и в Персидском заливе.

«За последние два дня объекты ЦРУ в Ираке и Саудовской Аравии подверглись атакам БПЛА. Иракский объект был поражен двумя беспилотниками», — сказано в материале.

Телеканал также сообщает, что пострадавших в результате удара нет.

Напомним, после убийства Али Хаменеи Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале «самой мощной» атаки, направленной против Израиля и военных объектов США на Ближнем Востоке.

Среди прочего было ликвидировано консульство Штатов в иракском Эрбиле. Кроме того, в Ираке при помощи ракет и беспилотников были атакованы базы не только с американскими, но и с немецкими военными.

