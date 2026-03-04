В Приморье не пустили зараженные опасным вирусом помидоры из Китая

Сотрудники Уссурийской лаборатории предотвратили попадание на прилавки зараженных томатов. В партии овощей из Китая обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата, который представляет серьезную угрозу для урожая.
Специалисты подведомственной Россельхознадзору лаборатории «АПК НАЦРЫБА» проверили образцы от крупной партии весом 668 килограммов. Исследования, проведенные в Приморском филиале, подтвердили наличие карантинного заболевания в 62 килограммах продукции. В отношении зараженной партии введен запрет на ввоз, продукцию уничтожат по решению собственника.
Это уже второй подобный инцидент с начала 2026 года — в конце января такой же вирус выявили в импортном перце. Для здоровья человека вирус безопасен. Однако он губителен для растений семейства пасленовых, в особенности для томатов. В закрытом грунте болезнь высокоагрессивна и способна уничтожить до 80% всего урожая.