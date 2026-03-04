В Приморье не пустили зараженные опасным вирусом помидоры из Китая

Это уже второй подобный инцидент с начала 2026 года — в конце января такой же вирус выявили в импортном перце. Для здоровья человека вирус безопасен. Однако он губителен для растений семейства пасленовых, в особенности для томатов. В закрытом грунте болезнь высокоагрессивна и способна уничтожить до 80% всего урожая.