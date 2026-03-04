Больше трех тонн шишек собрали в Ростовской области для восстановления леса

Как рассказали в Усть-Донецком ГАУ «Лес», в этом году был организован сбор и приобретение шишек у местных жителей. За килограмм жители получали 30 рублей. Нынешней весной в питомниках на территории лесничеств планируется посеять семена различных растений на площади 17 гектаров, в том числе хвойных пород на площади 5 гектаров.