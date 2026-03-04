Больше трех тонн шишек собрали в Ростовской области для восстановления леса

На Дону собрали больше трех тонн шишек для восстановления лесов. Об этом сообщается на сайте минприроды Ростовской области.
Сбор шишек хвойных пород ведется на территории лесничеств Ростовской области ежегодно. Они перерабатывается для получения семян.
— На сегодняшний день собрано около 3,2 тонны шишки, из них 2,4 тонны — на территории Усть-Донецкого района, — говорится в сообщении ведомства.
Как рассказали в Усть-Донецком ГАУ «Лес», в этом году был организован сбор и приобретение шишек у местных жителей. За килограмм жители получали 30 рублей. Нынешней весной в питомниках на территории лесничеств планируется посеять семена различных растений на площади 17 гектаров, в том числе хвойных пород на площади 5 гектаров.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.