Сирены воздушной тревоги зазвучат по всей России 4 марта в рамках проверки

В среду, 4 марта, во всех регионах России пройдёт плановая масштабная проверка систем оповещения населения, сообщили в МЧС России.

Источник: Life.ru

В ходе проверки будут включены электросирены и громкоговорители, а также проведено замещение эфира общероссийских теле- и радиоканалов. Уведомления также появятся в мобильном приложении МЧС России.

«Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — отметили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что при звуке сирены необходимо сохранять спокойствие, включить телевизор или радио и прослушать официальное сообщение.

Такие проверки проводятся регулярно для контроля работоспособности системы оповещения и готовности служб к возможным чрезвычайным ситуациям. Предыдущая масштабная проверка проходила в октябре прошлого года.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

