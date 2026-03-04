В Карабаше 31 многоквартирный дом остался из-за тепла из-за аварии

Напомним, предыдущая крупная авария произошла в Карабаше 21 января. Отопление тогда также попало в 31 квартирном доме. На улице стояли сильные морозы. За время отключения в многоэтажках успели перемерзнуть трубы. Полностью подключить все квартиры к отоплению удалось только 29 января.