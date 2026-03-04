Ричмонд
В Карабаше 31 многоквартирный дом остался из-за тепла из-за аварии

В Карабаше снова произошла крупная авария с отключением отопления.

Источник: Прокуратура Челябинской области

В Карабаше с 3 марта пропали отопление и горячая вода в 31 многоквартирном доме, детском саду, школе и зданиях социальных учреждений. Причиной стала авария на теплотрассе.

— На данный момент внутренняя температура помещений в пределах нормативных показателей, — сообщили утром 4 марта в министерстве ЖКХ Челябинской области.

Трубы пытаются починить. На месте аварии работают две бригады — это десять человек, две спецмашины.

Губернатор Алексей Текслер отправил в город министра ЖКХ Людмилу Алпатову. В прокуратуре начали проверку.

Напомним, предыдущая крупная авария произошла в Карабаше 21 января. Отопление тогда также попало в 31 квартирном доме. На улице стояли сильные морозы. За время отключения в многоэтажках успели перемерзнуть трубы. Полностью подключить все квартиры к отоплению удалось только 29 января.