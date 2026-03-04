Ричмонд
Первые укусы клещей начали фиксировать в России

В медицинские организации России начали поступать обращения из-за присасывания клещей.

В медицинские организации России начали поступать обращения из-за присасывания клещей. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Во вторник под руководством главы ведомства Анны Поповой прошло селекторное совещание с руководителями территориальных органов и подведомственных учреждений.

Во время совещания было отмечено, что в медучреждения уже поступают первые обращения граждан после укусов клещей.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что в ближайшее время в ряде регионов начнется активный сезон клещей. Этому способствует таяние снега и перемещение мелких млекопитающих ближе к населенным пунктам.

Ведомство рекомендовало усилить зооэнтомологический мониторинг, чтобы отслеживать численность клещей и вовремя принимать меры для снижения риска укусов.

