Первые укусы клещей начали фиксировать в России

В медицинские организации России начали поступать обращения из-за присасывания клещей. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
Во вторник под руководством главы ведомства Анны Поповой прошло селекторное совещание с руководителями территориальных органов и подведомственных учреждений.
Во время совещания было отмечено, что в медучреждения уже поступают первые обращения граждан после укусов клещей.
В Роспотребнадзоре также напомнили, что в ближайшее время в ряде регионов начнется активный сезон клещей. Этому способствует таяние снега и перемещение мелких млекопитающих ближе к населенным пунктам.
Ведомство рекомендовало усилить зооэнтомологический мониторинг, чтобы отслеживать численность клещей и вовремя принимать меры для снижения риска укусов.
