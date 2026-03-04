В Росархиве рассказали, как Ахматова просила Сталина освободить ее родных

Первый раз Ахматова написала Сталину в ноябре 1935 года, когда арестовали ее мужа и сына — Николая Пунина и Льва Гумилева по обвинению в создании контреволюционной террористической организации, второе письмо — в апреле 1939 года, третье — в апреле 1950 года. На первое письмо Сталин отреагировал, и Пунин и Гумилев вскоре были освобождены. Второй раз письмо до Сталина не дошло и Гумилев получил срок 5 лет, а в 1950 году ему был вынесен приговор — 10 лет лагерей. С этим периодом связано и самое известное произведение Ахматовой — поэма «Реквием», строки которой «муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне» посвящены не только судьбе сына и расстрелу ее первого мужа Николая Гумилева, но и всем жертвам репрессий и их близким.