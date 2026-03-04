В Росархиве рассказали, как Ахматова просила Сталина освободить ее родных

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Поэт серебряного века Анна Ахматова трижды обращалась к советскому лидеру Иосифу Сталину с просьбой освободить ее близких, рассказали РИА Новости в Росархиве.
«Автографы писем поэтессы хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории и Российском государственном военном архиве», — сообщили в Росархиве.
На этой неделе, 5 марта, исполняется 60 лет со дня смерти Ахматовой. Она похоронена в писательском поселке Комарово в Ленинградкой области.
Газета «Правда» 6 марта 1966 года опубликовала короткий некролог Ахматовой, назвав ее «выдающейся русской советской поэтессой», в творчестве которой можно найти и «мир интимных переживаний», и «высокий гражданский пафос».
Сама Ахматова не любила, когда ее называли поэтессой, а предпочитала быть поэтом.
Первый раз Ахматова написала Сталину в ноябре 1935 года, когда арестовали ее мужа и сына — Николая Пунина и Льва Гумилева по обвинению в создании контреволюционной террористической организации, второе письмо — в апреле 1939 года, третье — в апреле 1950 года. На первое письмо Сталин отреагировал, и Пунин и Гумилев вскоре были освобождены. Второй раз письмо до Сталина не дошло и Гумилев получил срок 5 лет, а в 1950 году ему был вынесен приговор — 10 лет лагерей. С этим периодом связано и самое известное произведение Ахматовой — поэма «Реквием», строки которой «муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне» посвящены не только судьбе сына и расстрелу ее первого мужа Николая Гумилева, но и всем жертвам репрессий и их близким.