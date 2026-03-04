Ричмонд
Хоть радует, что, наконец-то, весна и тепло: Жители Кишинева на весь день останутся без света — публикуем адреса

Будут проведены необходимые профилактические работы.

Источник: Комсомольская правда

В трёх секторах столицы в среду, 4 марта, запланированы отключения электричества. Информация для потребителей от поставщика услуги.

Ботаника:

Буребиста, 22 — с 10:00 до 17:30.

Центр:

М. Лермонтова, 1 — с 09:35 до 17:00.

Чеканы:

Джинта Латинэ, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21/1, М. чел Бэтрын, 2, 2/1, 2/2, ⅔, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/6, 9999 — с 11:00 до 17:00.

