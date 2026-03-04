Пять вузов Приморья вошли в рейтинг лучших университетов ДФО в 2026 году

Агентство RAEX опубликовало рейтинг лучших университетов Дальневосточного федерального округа в 2026 году. В список вошли 23 вуза из 10 регионов ДФО. Приморский край оказался лидером по числу представленных учебных заведений — сразу пять университетов региона попали в рейтинг.
Первое место в округе вновь занял Тихоокеанский государственный медицинский университет, подтвердив свой высокий статус в подготовке медицинских кадров. В топ-10 вернулся Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского, поднявшись на восьмую строчку. Владивостокский государственный университет расположился на 10-м месте.
В рейтинг также вошли Приморский государственный аграрно-технологический университет, занявший 18-ю позицию, и Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, разместившийся на 22-м месте. Таким образом, Приморье представлено широким спектром учебных заведений — от медицинских и технических до аграрных и рыбопромышленных.
В RAEX отметили, что рейтинг составляется на основе комплексной оценки качества образования, научной деятельности и востребованности выпускников. Высокие позиции приморских вузов свидетельствуют об их конкурентоспособности и значимости для развития региона.
Успех пяти университетов Приморья в окружном рейтинге — важный показатель эффективности региональной системы высшего образования. Это также повышает привлекательность края для абитуриентов из других субъектов ДФО и всей страны, подтверждая статус Владивостока как образовательного центра макрорегиона.