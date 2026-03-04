Пять вузов Приморья вошли в рейтинг лучших университетов ДФО в 2026 году

Успех пяти университетов Приморья в окружном рейтинге — важный показатель эффективности региональной системы высшего образования. Это также повышает привлекательность края для абитуриентов из других субъектов ДФО и всей страны, подтверждая статус Владивостока как образовательного центра макрорегиона.