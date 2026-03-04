Умные очки Meta* передавали приватные записи на ручную проверку

Видеозаписи, сделанные с помощью умных очков Ray-Ban компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), могли попадать на просмотр сотрудникам сторонней компании в Кении. Об этом сообщает шведское издание SVD.
По данным издания, сотрудники подрядной организации занимаются ручной разметкой данных. Они просматривают видеоматериалы, чтобы распознавать объекты и помогать обучать системы искусственного интеллекта.
Очки позволяют записывать видео двумя способами. Пользователь может вручную включить запись или воспользоваться функциями искусственного интеллекта и задать вопрос о том, что находится в поле зрения камеры.
Во втором случае видеозапись автоматически отправляется на серверы компании для анализа. Однако, как выяснилось, часть этих материалов могут просматривать люди.
По словам одного из сотрудников подрядной компании, среди видеозаписей иногда оказываются кадры с очень личной информацией. Он рассказал, что в потоке данных встречаются записи из домов пользователей и другие приватные моменты.
Некоторые источники также упоминали видео, снятые в ванной комнате, туалете или в других личных ситуациях.
При этом остается неясным, при каких именно условиях такие материалы попадают на ручную проверку. В некоторых случаях пользователи сами включают запись, но есть предположения, что видео могут отправляться на анализ и без прямого запроса к голосовому помощнику.
Эксперты отмечают, что пользователям не всегда ясно, какие именно фрагменты передаются на серверы Meta при использовании функций искусственного интеллекта. Например, если человек спрашивает систему о марке автомобиля, неизвестно, прекращается ли передача данных сразу после ответа или продолжается некоторое время.
В пользовательском соглашении компании указано, что взаимодействие с искусственным интеллектом может анализироваться как автоматически, так и вручную.
Когда журналисты SVD обратились к Meta за разъяснениями, компания сослалась на условия использования и политику конфиденциальности. Журналисты также изучили сетевой трафик приложения и обнаружили, что смартфон регулярно связывается с серверами Meta в Швеции и Дании. Бывшие сотрудники компании заявили, что чувствительные данные по правилам не должны передаваться на ручную проверку.
