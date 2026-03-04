Юрист Булгакова предупредила об изменениях с налогообложением недвижимости

В России с 2026 года изменятся правила налогообложения недвижимости. Об этом предупредила ведущий юрист юридической компании Ксения Булгакова.
По словам эксперта, некоторые изменения упростят процедуры для граждан и расширят социальную поддержку.
Помимо этого, одно из нововведений затронет многодетные семьи, которые смогут получить дополнительный налоговый вычет. Так, налоговая база будет уменьшаться на кадастровую стоимость пяти квадратных метров квартиры или семи квадратных метров жилого дома на каждого ребенка.
Льгота будет действовать для детей до 18 лет и студентов очного обучения до 23 лет.
Помимо этого, закон продлит льготы по налогу на имущество для граждан, чья недвижимость находится в районах с режимом ЧС.
Также для россиян отменят повышенную ставку налога на незавершенные дорогостоящие новостройки.
— Поэтому рекомендуется регулярно проверять уведомления на «Госуслугах», чтобы не пропустить информацию о начисленных налогах, — отметила Булгакова в беседе с «Прайм».
Заместитель коммерческого директора строительной компании СК10 Дарья Боковня рассказала о распространенных заблуждениях будущих владельцев жилья. Основная проблема, по ее словам, связана с неправильным расчетом ипотеки.
С 1 февраля в России ввели ограничения касательно оформления одного льготного кредита на семью, а супруги в обязательном порядке должны выступать созаемщиками, рассказала член комитета Госдумы по труду социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.